Encamp celebra la Diada de la Mare de Déu de l'Oratori i acomiada el mossèn Antoni Elvira

Andorra la VellaAquest dissabte al matí, desenes d'encampadans de totes les edats s'han aplegat per celebrar la tradicional diada de la Mare de Déu de l'Oratori, coincidint amb el darrer aplec abans del dia de Meritxell. La jornada ha estat especialment emotiva, ja que ha marcat l'últim aplec del mossèn Antoni Elvira com a rector d'Encamp, qui ha volgut expressar el seu agraïment al comú per la seva implicació en l'organització de les celebracions religioses: "Vull agrair al comú, perquè fan possible els aplecs i els hi donen relleu", ha comentat Elvira.

El camí de l'Oratori ha vist la presència de diverses autoritats locals, incloent-hi el cònsol menor d'Encamp, Xavier Fernández, i els consellers Nino Marot i Joan Sans, en una jornada que ha reunit una gran quantitat de fidels. "És l'últim aplec de l'any i estem molt contents de poder compartir-ho amb els veïns", ha declarat Fernández, destacant la participació massiva dels encampadans en aquesta celebració.

La diada ha començat amb un discurs del mossèn, que ha recordat la importància de l'agraïment a la Mare de Déu per tots els recursos i béns que es tenen, sovint donats per suposats. Dos nens de la parròquia han estat encarregats de fer l'ofrena floral a la verge després de cantar la pregària. L'acte ha finalitzat amb un ambient festiu, amb el repartiment de coca i sucs, i la tradicional ballada de sardanes, que ha posat punt final a una diada plena de sentiment i comunitat.