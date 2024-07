"Encamp s'ha independitzat d'Andorra i ara és Espanya?"

Andorra la VellaLes celebracions per la victòria d'Espanya contra França a l'Eurocopa han generat controvèrsia als carrers d'Andorra, especialment a Encamp, on les mostres d'alegria van ser especialment intenses. Espanya va guanyar per 2-1, amb gols de Lamine Yamal i Dani Olmo, que asseguren la seva arribada a la final del torneig.

La polèmica va esclatar a les xarxes socials quan una usuària va piular: "Pregunta gens innocent: Encamp s'ha independitzat d'Andorra i ara és espanyola?" Aquest comentari va generar un gran nombre de respostes i debats. Una de les respostes més destacades va ser: "Segur... Perquè ahir sentia los andorrans de dalt i se'm va treure la gana i la son. Sobretot escoltant als crios." Aquesta reacció mostra el malestar d'alguns residents per la magnitud de les celebracions i la percepció d'una influència cultural espanyola creixent.

Altres usuaris van expressar la seva preocupació pel futur, amb comentaris com ara: "Ara no, però d'aquí 2 dècades... vorem." Aquesta resposta reflecteix una inquietud sobre la possible evolució de la identitat andorrana i la seva relació amb Espanya en els pròxims anys.

L'incident posa de manifest les tensions latents entre la preservació de la identitat nacional andorrana i la influència de les celebracions de grans esdeveniments esportius internacionals. Mentre alguns celebren la victòria d'un país veí, altres veuen en aquestes celebracions un possible símptoma d'un canvi cultural que podria afectar la cohesió social d'Andorra en el futur.