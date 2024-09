Ensenyat insta a veure l'Acord com una "una fita més en un llarg camí col·lectiu"

Andorra la VellaMantenir un debat al voltant de l'acord d'associació "menys maximalista i més racional". Aquest ha estat un dels missatges principals que el síndic general, Carles Ensenyat, ha adreçat aquest diumenge a la classe política durant el seu discurs pel Dia de Meritxell.

Ensenyat ha destacat que la culminació de les negociacions amb Europa representa una de les fites més destacades dels darrers anys i, com totes les qüestions rellevants, "genera reaccions contraposades i no han faltat en els darrers mesos les veus d'aquells que estan aferrissadament en contra de l'acord i la d'aquells que hi estan a favor de forma entusiasta". Totes dues postures, ha dit, constaten que "l'acord d'associació representarà un canvi molt intens, una mena de revolució que ho capgirarà tot; en positiu, segons alguns, i en negatiu, segons els altres".

En aquest sentit, Ensenyat ha demanat a que "no ens mirem l'acord d'associació com un canvi brusc, com una revolució o com un fet que ho capgirarà tot", sinó com "una fita més en un llarg camí col·lectiu que fa anys i dècades que estem recorrent plegats". També s'ha mostrat realista en el moment d'afirmar que l'associació amb Europa "no és la panacea que arreglarà tots els nostres problemes interns, però tampoc no es pot presentar com un trencament amb allò que Andorra ha estat al llarg dels segles i amb el país que nosaltres hem conegut". A parer seu, és un pas endavant més del país que referma el seu procés d'homologació, així com del seu model de desenvolupament econòmic i social, que consolida "bona part de les especificitats que com a poble volem conservar i potenciar" i que, a la vegada, marca un full de ruta "que requerirà molts esforços, però que a la vegada és raonable, coherent i transversal".