Ensenyat visita el Congrés dels Diputats a Madrid per fomentar la cooperació interparlamentària

Andorra la VellaEl síndic general, Carles Ensenyat, ha visitat aquest dijous el Congreso de los Diputados, on ha estat rebut a la sala dels passos perduts per la presidenta la cambra alta espanyola, Francina Armengol.

El síndic general ha viatjat fins a Madrid acompanyat per Josep Hinojosa, secretari general del Consell General, amb l’objectiu de millorar la cooperació interparlamentària entre les dues cambres amb formació específica per al personal tècnic, potenciació de l’intercanvi d’informació en l’àmbit de l’organització i el funcionament parlamentari, així com, la posada en comú d’experiències comunicatives per part dels dos parlaments.

A més, s’han iniciat els contactes per crear un grup de treball parlamentari pels afers bilaterals Andorra - Espanya, que substituirà el que en el seu dia va ser el grup d’amistat entre el Consell General i el Congreso de los Diputados.

A les reunions de treball entre la delegació andorrana i espanyola també hi ha assistit el letrado mayor de las Cortes, Fernando Galindo. Tant des del Consell General com des del Congreso de los Diputados s’ha subratllat la voluntat de potenciar les relacions bilaterals entre les dues cambres.