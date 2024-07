Enuig amb David Guetta pel seu silenci amb l'Andorra Mountain Music

Andorra la VellaEl serial David Guetta continua. La cancel·lació del concert que havia de fer a la Plataforma de Soldeu la nit de diumenge encara porta cua. Quan és a punt de complir-se una setmana, es mantenen les crítiques per tot plegat. Contra Govern i Andorra Turisme perquè les explicacions sobre els motius de la cancel·lació (risc de tempestes elèctriques) han aixecat moltes sospites. I contra el DJ francès perquè una setmana després "no s'ha dignat" a fer el més petit comentari respecte al perquè no va actuar o donant suport a aquells que van fer un gran esforç.

Les crítiques sobre tot plegat es mantenen, coincidint amb el procés de retorn dels diners de les entrades. La virulència de les queixes, però s'ha apaivagat i la pretesa petició d'indemnitzacions ha quedat a l'aire. A les xarxes, però la imatge del país com a escenari per a concerts multitudinaris ha quedat molt tocada.