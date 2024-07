Enuig perquè en la tornada a Andorra només hi havia un carril obert d'entrada a la frontera

Andorra la VellaLa jornada de diumenge al matí ha estat complicada en l'entrada al Principat per l'N-145. Les cues han estat importants i han derivat en queixes d'alguns conductors a través de les xarxes socials. El principal motiu de queixa és que només hi havia obert un dels dos carrils per entrar des d'Espanya. Això ha provocat un últim col·lapse abans d'accedir al Principat. Durant la jornada hi ha hagut una important afluència de vehicles tant de gent d'Andorra que tornava d'un cap de setmana a fora com de turistes.

Teòricament, hi ha un acord entre Andorra i Espanya perquè s'obrin els dos carrils de la frontera quan hi hagi cues, tant de sortida del Principat com d'entrada. A efectes pràctics, l'obertura només té lloc amb comptagotes. Es preveu per les festivitats o ponts on se sap que hi haurà afluència turística massiva, però no s'ha estat capaç de tancar un acord per les obertures durant el període entre divendres a la tarda i diumenge a la tarda quan es produeixen cues tant d'entrada com de sortida en diferents moments.