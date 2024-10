Enxampada en furtar productes del supermercat on treballava

Andorra la VellaUna dona treballava com a empleada de neteja en uns grans magatzems i tenia accés a la zona restringida al personal. Durant la jornada laboral, la dona suposadament va agafar diferents productes de la planta d’alimentació. Els va posar en una bossa negra i no va passar per la zona de caixes registradores per pagar-los. Va passar per la porta que els empleats tenen prop de la zona de carnisseria i els va acabar dipositant en una bossa de la compra que tenia amagada en una altra planta dels grans magatzems. L’amagatall era en una part de la zona de personal el que li permetia agafar l’ascensor reservat a treballadors i evita les caixes registradores i els sistemes de detecció de productes no pagats.

La dona, però va ser aturada pel responsable de seguretat dels Grans Magatzems abans d’abandonar l’edifici. L’havia detectat quan passava els productes sostrets de la bossa d’escombraries a la bossa de la compra Part dels aliments van ser recuperats. Els productes frescos, però ja no se’n podien tornar a vendre encara que el seu valor era de només 48,83 euros.

La dona va al·legar que no hi havia proves que hagués furtat els aliments que se li van trobar a la bossa. Va defensar-se dient que una dona francesa li havia donat els aliments en saber que ella passava per moments difícils per un accident que havia patit el seu marit. No hi ha imatges d’ella agafant els productes. Per tant, només hi ha indici que allò que portava ho havia sostret dels grans magatzems. L’establiment va presentar, però l’inventari dels productes que havia agafat la dona i que ja no hi eren sense que haguessin passat per caixa.

Els tribunals han condemnat la dona per furt perquè “esdevé una conclusió lògica i raonable sustentada en el fet que aquests productes no havien estat abonats, segons resulta de l’inventari que es va fer, que els guardava en una zona reservada al personal a la que tenia accés des de la zona d’alimentació sense necessitat de passar per caixa i que no va donar una explicació raonable per justificar la possessió dels productes que pogués operar com una alternativa a haver-los agafat sense pagar el seu preu”.

Segons la sentència “no resulta raonable i manca de tota lògica, que una persona desconeguda anés donant a la recurrent de forma aleatòria productes del supermercat del magatzem en assabentar-se de les seves necessitats econòmiques, sense preguntar-li què és el que necessitava, quan molts d’aquests productes no eren de primera necessitat -com el vi, la crema facial, la colònia, un ambientador, un talla ungles o un llevataps- i quan, en el cas de la carn, el tiquet de carnisseria no havia estat passat per caixa. No té cap sentit que, si es vol ajudar a una altra persona, se li donin productes que no ha pagat”.