El primer esborrany de la llei del cànnabis a principis de 2025

Andorra la VellaCap a finals d'any o principis del 2025 el Govern espera tenir ja finalitzat l'esborrany que ha de permetre tirar endavant la fórmula per a la "inclusió del sector primari en la indústria" del cànnabis. Es tracta d'un treball que s'ha dut a terme en col·laboració amb l'Associació de pagesos i ramaders i que posteriorment caldrà treballar "de manera interna" al Govern i que també es compartirà amb els grups parlamentaris. Així ho ha explicat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, que ha reiterat que es tracta d'una temàtica que requereix d'una "legislació tan específica" que quant "més compartida" pugui estar, per poder incorporar les diferents "opinions", serà important per poder tenir "un text millor".

Casal ha remarcat que aquesta qüestió de la regulació del cultiu del cànnabis ja formava part del programa electoral de Demòcrates i ha recordat, també, la feina que ja es va fer en la passada legislatura, amb la voluntat de diversificar el sector primari. Així ha recordat que en el marc d'aquesta diversificació una de les diferents opcions analitzades és precisament la de tirar endavant una indústria lligada al cànnabis, però ha subratllat que és una qüestió complexa perquè cal "garantir molt bé la traçabilitat" del producte i, per tant, implica de manera transversal diferents ministeris. Ha recordat que ja es comptava amb un esborrany que en aquesta legislatura s'ha reprès i que han continuat els treballs per mirar de "trobar un encaix del sector en aquesta nova indústria del cànnabis" i ha subratllat que "un punt diferencial" respecte d'altres proposicions de llei és el treball conjunt amb el sector.