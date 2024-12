Escaldes aprova un suplement de crèdit per pagar una indemnització de fa 25 anys

Escaldes-EngordanyEl Comú d’Escaldes ha aprovat aquest divendres un suplement de crèdit de 465.710 euros per fer front a les indemnitzacions fixades en una sentència del Tribunal de Batlles de 19 de juny de 2024. Aquesta decisió permetrà posar punt final a un conflicte judicial que s’arrossegava des de fa 25 anys.

El cas es remunta a una expropiació efectuada per evitar l’enderroc parcial de dos edificis construïts als Vilars. Aquests immobles tenien una alçada superior a la permesa per la normativa urbanística. Per tal de solucionar-ho, es va decidir ampliar el carrer on estaven situats, de manera que les construccions quedessin dins de la normativa. Tot i això, els propietaris dels terrenys expropiats no van ser prou compensats. Van rebre 136.483 euros, una quantitat que la justícia ha determinat que era insuficient. Segons la resolució judicial, la indemnització total ha de ser de 602.194 euros, una xifra a repartir entre les dues famílies afectades.

El cònsol menor, Quim Dolsa, ha qualificat aquest llarg procés judicial de “viacrucis judicial” i ha atribuït la seva durada a una mala gestió administrativa. “No hauríem d’estar aquí avui parlant d’això i si ho fem és perquè en algun moment les administracions no ho van fer bé”, ha declarat. A més, ha assegurat que “les administracions han allargat, des del nostre punt de vista, d’una manera injustificada, i per això proposem l’aprovació del crèdit”.

El conflicte, que fins i tot va arribar al Tribunal Europeu dels Drets de l’Home (TEDH), ha posat de manifest la responsabilitat compartida entre el Comú i el Govern, ja que en aquella època les llicències de construcció depenien de les dues administracions. Per aquest motiu, la corporació escaldenca entén que el cost de la indemnització s’hauria de repartir entre ambdues institucions.

Amb aquesta aprovació, el Comú d’Escaldes posa fi a un conflicte urbanístic i judicial que havia quedat pendent durant més de dues dècades.