Escaldes, Encamp i Sant Julià lliuraran els seus estudis de càrrega els pròxims dies

Andorra la VellaEls comuns d’Andorra avancen en la presentació dels seus estudis de càrrega màxima, després d’un acord establert amb el Govern el passat juliol, que estableix el termini a finals d’octubre per lliurar aquests informes essencials per planificar el desenvolupament urbanístic de les parròquies.

A menys de dues setmanes per a la data límit, quatre dels set comuns han complert: Canillo, Andorra la Vella, la Massana i Ordino. Els tres restants, Escaldes-Engordany, Encamp i Sant Julià de Lòria, preveuen entregar-los en els propers dies.

Segons informa RTVA, el comú d’Escaldes-Engordany ha subratllat que l’estudi tindrà un paper clau en la definició del nou Pla d’Urbanisme, en el qual actualment estan treballant. Per la seva banda, tant Sant Julià com Encamp estan ultimant detalls abans de fer el lliurament definitiu al Govern.

Fins ara, l’Executiu no ha fet cap valoració individual dels informes rebuts, ja que s’espera que la revisió es faci de manera col·lectiva per obtenir una visió integral del futur desenvolupament urbanístic d’Andorra. Aquests estudis de càrrega serviran per determinar la capacitat màxima de creixement de cada parròquia, una informació essencial per equilibrar el desenvolupament econòmic i la sostenibilitat del territori.

Aquesta iniciativa busca garantir un creixement controlat, especialment en un moment en què la pressió urbanística a Andorra és un tema clau en l’agenda política. El fet que ja hi hagi quatre comuns que hagin complert el termini demostra el compromís d’aquestes administracions locals amb la planificació urbanística i l’equilibri territorial del país.