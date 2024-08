Escepticisme de Som Veïns amb la UE i contraris a l'expropiació temporal de pisos buits

Andorra la VellaLa plataforma Som Veïns esdevé partit polític gairebé un any després de néixer a l'escalf de les protestes per la situació de l'habitatge. La formació, que va formar part de la coalició que va guanyar les eleccions comunals a Andorra la Vella, entra en l'espectre polític com una nova força.

Xavier Surana, conseller comunal d'Andorra la Vella que forma part de Som Veïns, ha explicat que ideològicament volen situar-se al centre, no tenen un posicionament clar sobre l'acord d'associació amb la Unió Europea i són contraris a la mesura de Govern d'intervenir la propietat privada expropiant temporalment els pisos buits.

Surana ha comentat a ATV perquè consideren que l'expropiació temporal de pisos buits no és una bona mesura. El conseller comunal ha afirmat que "fa molts anys de la problemàtica de l'habitatge. Potser si en un altre moment les haguessin aplicat, hauria tingut sentit. Ara intervenir la propietat privada tenim dubtes que sigui la solució. Creiem que la solució ha de venir d'un treball conjunt públic i privat, respecte als terrenys perquè es pugui construir amb uns altres costos".

En general, creuen que les mesures proposades per l'executiu arriben tard i no seran efectives. I l'habitatge serà precisament un dels punts clau de les seves reivindicacions. No es pronuncien oficialment sobre l'acord d'associació fins no disposar de més informació, tot i que deixen entreveure un cert escepticisme en alguns punts.

Respecte a les pròximes eleccions generals, Som Veïns creu que és prematur parlar sobre si presentaran o no candidatures. De moment, la fase actual és elaborar els estatuts per convocar en sis mesos l'assemblea constituent.