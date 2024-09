Esgotament d'estocs d'aires acondicionats per les altes temperatures

Andorra la VellaLes temperatures d'aquest estiu han tornat a superar rècords amb 22 dies per sobre dels 30 graus quan aquesta línia de calor gairebé mai se superava al Principat. Un dels efectes d'aquest canvi climàtic és que Andorra ha passat de ser un territori on no es venia gairebé cap aire condicionat a haver-se esgotat l'estoc en algunes botigues d'electrodomèstics.

En altres anys, les vendes en els dies de calor se centraven en ventiladors perquè la calor es patia en moments puntuals. Enguany, l'onada de calor de tres setmanes va provocar un canvi. Segons explica Ferran Muñoz gerent de Free Market, "ha sigut una temporada atípica, perquè la campanya ha durat gairebé vint dies. En vint dies s'ha venut més que l'any passat en dos mesos."

Maria Domingues, dependenta de Cúbics Electrodomèstics, ha indicat que "hi ha hagut algun moment que ens hem quedat sense estoc, però bé, en 2-3 dies hem tingut estoc de nou. Hem tingut alguns dies coixos i haver de fer fins i tot una llista d'espera." Les previsions apunta que en els pròxims anys la tendència a instal·lar aires condicionats a Andorra continuï augmentant.