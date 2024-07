Espot adverteix que s'ha de frenar el creixement turístic

Andorra la VellaXavier Espot ha explicat quina és la situació actual del mercat turístic a Andorra amb les dades que es disposen i les reflexions que s'han de posar damunt de la taula. “El 40 per cent del PIB depèn directament del turisme i l'aspiració és continuar rebent molts visitants més”, ha afirmat. No obstant això, ha apuntat que no es pot continuar creixent al mateix ritme. “L'any passat es van rebre 10 millons de visitants i una mica més de 10 milions de pernoctacions”, ha explicat en una entrevista a la Cadena Cope. Unes xifres que considera espectaculars, però que conviden a una reflexió. “Ha de moderar-se el creixement turístic en la línia de substituir el perfil de turista actual per un de major valor afegit”.

D'altra banda, el Cap de Govern s'ha referit al debat sobre els pisos turístics, que també ha arribat a Andorra, avançant que pròximament entrarà en el tràmit parlamentari un projecte de llei en el qual es proposa que “com a màxim un 30 per cent dels apartaments turístics haurien de transitar cap al lloguer residencial”. La transformació s'ha de fer en els propers cinc anys. L'objectiu és “mantenir un 70 per cent d'apartaments turístics però en el termini de cinc anys que un 30 per cent siguin de lloguer residencial”.