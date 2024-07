Espot opina que els nous immigrants han de posar de la seva part per integrar-se amb la llengua i costums

Andorra la VellaXavier Espot ha explicat que la història d'Andorra està vinculada a la integració i "és difícil trobar un sol nacional que com a mínim no tingui un avi de fora". El Cap de Govern ha indicat en els inicis del creixement econòmic d'Andorra van venir immigrants catalans i que posteriorment van arribar espanyols provinents fonamentalment d'Andalusia i Galícia. "Quan Espanya va arribar a certs nivells de prosperitat a partir dels anys 80 van anar deixant de venir immigrants i va produir-se un relleu amb portuguesos". Espot destaca que és "normal" que ara provinguin "de sud-Amèrica i fonamentalment d'Argentina, Xile, Colòmbia i Perú".

En una entrevista a la Cope, el Cap de Govern ha deixat clar que "una economia de serveis necessita treballadors per fer-la funcionar". Ha deixat clar que "ha d'haver un esforç per part nostre per acollir convenientment i donar drets, però també per part d'ells ja que s'han d'integrar acceptant la nostra llengua, els nostres costums i les nostres normes de convivència".