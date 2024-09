Espot reconeix que sense un ampli consens no podrà aplicar-se la taxa als vehicles

Andorra la VellaXavier Espot ha tallat la polèmica sobre l'impacte de l'aplicació d'una possible taxa, en forma de vinyeta, als vehicles que entrin al Principat amb turistes que no pernoctin. El Cap de Govern, en una entrevista al programa Avui serà un bon dia de Ràdio Nacional, ha deixat clar que "si no hi ha un ampli consens (es pot entendre que entre els sectors econòmics afectats) no s'aplicarà". I ha indicat que s'ha d'obrir un projecte participatiu on els sectors han de dir la seva.

A efectes pràctics, la taxa queda tocada de mort abans de néixer i, en principi, no hauria de veure mai la llum. El motiu és evident. No pot haver-hi mai un ampli consens, i és vox populi, perquè l'oposició al projecte és frontal per part dels sectors econòmics més afectats. El comerç, especialment, està absolutament en contra perquè s'entra en un escenari incert que el pot deixar tocat de mort. I al Pas de la Casa fins i tot ja hi havia soroll de revolta si s'aplica una vinyeta que des de França ja s'ha advertit que pot enfonsar les xifres de francesos que venen a comprar a Andorra. La vinyeta busca frenar el turisme d'un sol dia i aquest és precisament el 'target' del client del Pas i d'una bona part dels visitants espanyols.

Per si aquest condicionant no fos suficient, Espot ha afegit que, si no hi ha una fórmula fàcil d'aplicació, tampoc veurà la llum. El sistema de control fronterer, l'adquisició via en línia o presencial, la revisió dins del país, la demostració de la reserva hotelera.... Tot plegat fa que el sistema sigui complicat que sigui simple. I, a banda del comerç, ja hi ha hagut molt opositors al projecte que han augurat cues interminables per la difícil gestió d'una taxa que s'estaria fent pagar per l'ús de la xarxa viària a gent que circula menys d'un quilòmetre, per exemple clients francesos del Pas, dins del territori andorrà.