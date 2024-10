Els esquiadors amb forfet de temporada a Andorra podran esquiar gratis a Noruega

Andorra la VellaEls esquiadors que disposin de forfet de temporada a les estacions andorranes podran gaudir de cinc dies d'esquí gratuït en set estacions de Noruega gràcies a un nou acord entre ambdós països. Aquesta col·laboració enforteix els llaços entre els principals destins de neu europeus, oferint als amants de l'esquí noves oportunitats per descobrir altres muntanyes.

Segons el mitjà especialitzat Lugares de Nieve, les estacions noruegues incloses en l'acord són Geilo, Myrkdalen, Voss, Beitostølen, Norefjell, Narvik i Gausta, totes dins la iniciativa "Noruega - Hogar del Esquí". El pacte va ser impulsat després d'una visita d'una delegació andorrana a Noruega, en què es van explorar possibles col·laboracions entre els dos destins.

L'acord va culminar amb una reunió entre Ester Servat, directora de Vendes Internacionals de Grandvalira, i Geir Bottolfs, portaveu de "Noruega - Casa de l'Esquí", qui va destacar que "és una situació on tothom hi surt guanyant". L'anunci oficial es va fer durant el Saló de la Neu de Londres, generant un gran interès entre els esquiadors. Aquest intercanvi forma part d'una estratègia per fomentar el turisme d'hivern i consolidar Andorra i Noruega com dos dels destins de neu més importants d'Europa.