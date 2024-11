Els esquiadors de l’Esquí Club Pas de la Casa Grau Roig reben el reconeixement de Grup Pyrénées

Andorra la VellaL’Esquí Club Pas de la Casa Grau Roig (ECPSGR) ha celebrat, aquest dilluns, l’assemblea general de socis d’enguany que ha servit per fer balanç de la temporada i per reconèixer l’esforç i el talent dels seus esquiadors. Un dels moments més destacats de l’esdeveniment va ser l’entrega de les targetes regal per part de Grup Pyrénées, un dels patrocinadors del club, com a reconeixement als esquiadors que han aconseguit podi durant la temporada. En total, es van repartir una vuitantena de targetes regal que simbolitzen el compromís de l’entitat amb l’esport i el suport als joves talents que treballen intensament per assolir els seus objectius. L’acte va tenir lloc a les instal·lacions de Morabanc, patrocinador principal del club.