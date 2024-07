Un estiu per fomentar la lectura entre els més joves

L'estiu és una època ideal per fomentar l’hàbit de la lectura entre els més joves. I és que amb les vacances escolars, els joves disposen de més temps lliure que pot ser aprofitat, per exemple, per endinsar-se en la lectura d'una manera amena i divertida. Les activitats a l'aire lliure, les trobades amb amics i familiars, i els moments de relax poden completar-se amb la lectura de llibres que despertin l’interès i la curiositat de l’adolescent.

Per aconseguir-ho, és important oferir una selecció variada de llibres que s'adaptin als gustos i necessitats dels joves. En aquest sentit, la Fnac Andorra ha publicat un seguit de propostes literàries amb la intenció de convidar eals joves a endinsar-se en històries i aventures. En aquest sentit, la llibreria proposa títols en lengua catalana com Les llums de febrer de Joana Marcús; Like blau i Like blanc de Gemma Pasqual i Escrivà; L'assassina de Venècia de Pol Castellanos i Torno en 7 dies de Mariona Bessa.

No obstant això, per aquells que prefereixin una bona lectura en castellà, la Fnac Andorra també té les seves propostes. Entre elles, Alas de sangre de Rebecca Yarros; Twisted love de Ana Huang; Novia de Ali Hazelwood; Después de diciembre de Joana Marcús ; Powerless de Lauren Roberts

Els diferents títols proposats giren al voltant de temàtiques que generen interès entre els més joves, com ara, el canvi climàtic, la popularitat, l’estètica, l’amor, la recerca de la llibertat o com és viure allunyat de les noves tecnologies. Ara bé, el més important de tot plegat és aprofitar aquest període de vacances perquè els més joves adoptin l’hàbit de la lectura i beneficar-se de tot el que aporta.