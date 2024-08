Un estiu més càlid de l'habitual

Andorra la VellaAndorra està vivint novament un estiu càlid. Així ho demostren les dades publicades aquest dimecres pel Servei Meteorològic, on s’informa que durant el juliol la temperatura mitjana al país ha estat 2,1 graus més càlida de l’habitual. De la mateixa manera, assenyalen que des del 21 de juliol la temperatura no baixa dels 30 graus de màxima al Roc de Sant Pere. Actualment, el rècord de calor del Principat està en 19 dies consecutius l’any 2022. A hores d’ara, en són 17, per la qual cosa sembla previsible que se superarà el registre.

De fet, la previsió per als propers dies és que les altes pressions del nord-oest d’Àfrica vagin guanyant protagonisme, la qual cosa provocarà domini del sol i un augment de les temperatures. Per a aquest dimecres, les màximes arribaran a 31 graus a Andorra la Vella, a 27 a 1.500 metres i a 17 al Pas de la Casa.

Des del Servei Meteorològic també s’ha informat que les precipitacions d’aquest dimarts van ser molt més minses del que s’esperava, ja que només van deixar 0,8 mm a les Salines, 0,5 mm a Sorteny i 0,4 mm al Bony de les Neres. Així doncs, i tot i els núvols d’aquest dimecres, no es preveuen més precipitacions i la temperatura tendirà a l’alça.