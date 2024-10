Estrena del documental "Boris Skossyreff: L'estafador que va ser rei"

Andorra la Vella'Boris Skossyreff. L'estafador que va ser rei'. Aquest és el títol del documental sobre el popularment conegut com a Boris I Rei d'Andorra dirigida per Jorge Cebrián. El projecte va néixer el 2007 quan "vaig decidir veure qui era aquest personatge per curiositat i quan vaig buscar informació al Consell General només hi havia dos documents".

En els últims tres anys, Cebrián s'ha dedicat a fer una recerca exhaustiva amb més de sis mil documents en múltiples països amb especial interès dels que van fer els serveis d'intel·ligència francesos i nord-americans. Ha remarcat que l'única instància on li han posat dificultats és el Bisbat d'Urgell. Ha demanat suport en el futur per als investigadors ja que tenen en les seves mans bona part de la documentació de la història d'Andorra.

Documents inèdits

En el documental es mostren imatges inèdites com la de l'entrada de gendarmes francesos a Andorra el 1933 per "apaivagar el sentiment revolucionari de l'època". Boris I es va autoproclamar Rei d'Andorra amb la voluntat de ser el representant del Principat al Consell de les Nacions, la primera versió de l'actual ONU. Va arribar a declarar la guerra d'Andorra contra el Bisbat d'Urgell.

Fins i tot es va "inventar un vestit del Rei d'Andorra i aconsegueix que en l'àmbit exterior se'l va considerar el 'King d'Andorra'". Després del seu pas per Andorra, d'on va ser expulsat per decret dels Veguers, va acabar en dos camps de concentració francesos durant la Segona Guerra Mundial i posteriorment en un gulag rus. Va ser espia que va col·laborar amb els nazis durant aquest conflicte.

Una part divertida i una altra fosca

El realitzador, Albert Cristòfol, ha comentat que en la pel·lícula "el personatge de Boris a la gent li caurà bé o malament, però nosaltres hem volgut explicar tots els aspectes: els simpàtics i els foscos".

El documental ha estat seleccionat per un festival a Montreal i està previst que els alumnes de secundària el puguin veure als cinemes Illa Carlemany com a aportació a les classes d'història. Cebrián ha afegit que s'està negociant per passar en alguna plataforma de pagament. També es podrà veure en les tres televisions públiques en català: ATV, TV3 i IB3.

L'estrena del documental ha tingut lloc a les set de la tarda.