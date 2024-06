Un estudi del SAAS mostra la manca de condicions laborals del personal respecte als països veïns

Andorra la VellaUn estudi del SAAS revela que el personal ha perdut competitivitat salarial i condicions laborals respecte als països veïns, especialment Catalunya, on els salaris han augmentat recentment i es treballen menys hores anuals.

Segons RTVA, els complements retributius en dies festius i caps de setmana són més alts a Catalunya. Davant aquests resultats, la direcció del SAAS ha proposat avançar les negociacions del nou conveni col·lectiu al segon semestre de 2024.

El comitè d'empresa es mostra disposat a negociar per millorar les condicions laborals i anima els treballadors a seguir amb la demanda col·lectiva per les directives per objectius, malgrat una resolució desfavorable d'inspecció de treball.