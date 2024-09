Europa recomana establir la prohibició de fumar a les terrasses

Andorra la VellaLa Comissió Europea ha presentat aquest dimarts una recomanació per a ampliar les zones lliures de fum a parcs infantils, piscines, parades d'autobús, estacions o espais a l'aire lliure de col·legis i hospitals, tal com informen diferents mitjans espanyols.

I per primera vegada Brussel·les demana que s'apliqui als 'vapeadors' o cigarrets electrònics. Però la recomanació no és vinculant, ja que Europa no compta amb competències de Sanitat, per la qual cosa dependrà dels països aplicar-la o no.

La proposta, destinada a fer front als riscos que plantegen els aerosols i el tabac, amplia l'àmbit d'aplicació de les normes anteriors, vigents des de 2009, i introdueix la prohibició de fumar en els espais a l'aire lliure, inclosos els productes innovadors que no contenen nicotina.