Els exàmens pel títol s'omplen de residents després de l'obligació de saber català

Andorra la VellaLa nova obligació que tindran els residents de tenir una titulació de català quan renovin el permís de residència ha provocat que les proves oficials d'aquest any hagin derivat en una allau de participants. Avui era el primer dia de proves i 400 persones s'han examinat. En total hi ha 700 i les 300 que falten estan convocades pel 7 i el 15 de juny.

Les inscripcions són sobretot per als nivells que es demanaran als residents quan vulguin renovar el permís, als nivells A1 i A2, que directament s'han duplicat respecte a convocatòries anteriors. El volum d'inscrits ha portat a ampliar els dies d'exàmens, els professors que controlen les proves i els vigilants d'aules i passadissos. Les proves s'han hagut de traslladar a l'Escola andorrana de Santa Coloma per tenir suficient espai per a acollir els inscrits.

Segons ha explicat a ATV Joan Sans, director del departament de política lingüística s'espera que en les properes convocatòries encara hi hagi més assistents perquè el 2026 entrarà en vigor l'obligació de tenir un títol mínim de català per poder renovar el permís de residència. "L'any 2026, per exemple, entrarà en vigor la disposició de la nova llei que obligarà els residents a haver de certificar un nivell A1 i, amb la segona renovació de la residència, els coneixements de l'A2. Això es traduirà amb un increment molt gran de participants". Sans també ha afegit que els usuaris dels Centres de català directament s'han triplicat.

Hi ha gent que ho fa a contracor. Una de les inscrites ha indicat que "per apuntar-me al Col·legi d'Infermeres d'Andorra m'exigeixen el B2 i considero que és una vergonya que a la gent que ha estudiat tota la vida al país i ha seguit el sistema educatiu andorrà hagi de fer un examen per accedir a certs edictes i feines". Altres participants han comentat que veuen amb bons ulls que les feines exigeixin uns coneixements mínims per tal d'incentivar i protegir la llengua oficial.