Els excursionistes desapareguts van salvar un gos ferit

Andorra la VellaLa Txell Fusté i l’Esteve Carbonell, la parella d’excursionistes manresans desapareguts al Pic de Rulhe a tocar d’Andorra, van protagonitzar una història que ha commogut als equips de recerca. Quan el seu cotxe, colgat per la neu, va ser trobat en l’operació de rescat en l’aparcament del Pla de Peyres a 1.700 metres guardava una sorpresa. Hi havia un gos ferit i molt dèbil.

Quan l’animal va ser portat al veterinari, se li van curar les ferides provocades per la mossegada d’algun porc senglar o una guineu. La família dels dos excursionistes quan se’ls va informar de la troballa van assegurar que aquell gos no era d’ells i que no s’havien emportat cap animal.

El gos presentava senyals de maltractaments anteriors presumptament del o dels amos. L’animal hauria estat abandonat i vagava per la muntanya. Amb la tempesta de neu hauria mort, segons el veterinari, i els dos excursionistes el van rescatar, el van portar al seu cotxe i el van deixar allà mentre tornaven a fer l’excursió. Es pressuposa que “la parella se’l va trobar en el camí de l’excursió i van decidir donar-li refugi al seu cotxe per portar-lo al veterinari quan marxessin, però malauradament no van arribar a tornar”, segons explica un integrant dels equips de rescat. “L’estat de feblesa de l’animal fa impossible que hagués sobreviscut tota la nit a la intempèrie” i afegeix “clarament van salvar una vida abans de desaparèixer”. Els integrants dels equips de rescat s’han mostrat molt afectats per l’emotivitat de la història.

El pare d’Esteve Carbonell ha adoptat oficialment el gos amb la possibilitat que sigui l’últim vincle que li queda amb el seu fill. Una integrant dels equips de rescat ha declarat que “poca gent s’hauria aturat per ajudar un animal que patia i que se l’han trobat vagant per la muntanya. Van posar un gos que ni coneixien dins del seu preciós cotxe amb el risc que l’animal el podia haver destrossat. Mostra que són dues persones amb un cor enorme”.