Èxit de l’Empodera’t amb 169 dones participants en les diferents activitats

Escaldes-EngordanyEl departament d’Acció Social del comú d’Escaldes-Engordany tanca el primer semestre del 2024 del programa Empodera’t havent realitzat un total de nou activitats de temàtiques diverses. L’índex d’assistència ha estat positiva després d’acollir fins a 169 dones, les quals han participat en alguna de les activitats programades. Així, la 4a edició de la Masterclass de defensa personal femenina ha estat, una vegada més, la que més participants ha congregat amb un total de 65 dones. El segueix el 5è taller de risoteràpia amb 21 assistents i el 2n taller de ioga a l’aire lliure amb 19 participants. Les dues sessions de taitxí (28 assistents), els dos tallers de sabons naturals (24 assistents) el taller d’art expressiu (12 assistents) i el de roses de ganxet (10 assistents) han completat la programació de l’Empodera’t. De fet, tots els tallers han assolit el màxim de participants que estaven previstos o bé per aforament o bé per ràtio professor, monitor i activitat. Fins i tot, en algun cas s’han programat dues sessions per poder donar cobertura a tothom.

L'Empodera’t és un projecte dirigit, principalment, a dones, però no tanca la porta a ningú. En aquest sentit, durant aquest primer semestre el programa ha acollit fins a 10 homes que s’han interessat més pel taitxí i el ioga a l’aire lliure.

El programa Empodera’t va crear-se el 2021 amb l’objectiu d’assolir l’empoderament de la dona com un procés de conscienciació, d’aprenentatge i d’adquisició d’eines per la transformació social. Amb tot, la iniciativa busca l’empoderament individual i col·lectiu, ja que més enllà de produir canvis a la dimensió subjectiva i personal també pretén assolir-lo en l’àmbit col·lectiu a través de la creació de xarxes i la participació social.

El departament d’Acció Social treballa en la programació de l’Empodera’t del segon semestre de l’any, que es donarà a conèixer en les pròximes setmanes.