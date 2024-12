Èxit rotund al Palau de Gel d'Andorra amb més de 1.600 entrades venudes a la pista de gel durant el pont

Andorra la VellaEl Palau de Gel d’Andorra s’ha omplert, de gom a gom, durant el passat cap de setmana, superant les expectatives inicials, tot i que les vendes ja van començar a augmentar a partir del dijous 5 de desembre.

El servei més demandat ha estat la pista de gel que ha arribat al seu punt més àlgid dissabte amb 792 entrades venudes, i de 101 entrades a la piscina (piscina i splash). Han complementat aquest servei altres activitats com el gimnàs, el rocòdrom i la restauració.

Així, del 5 al 8 de desembre, s’han venut 1.634 entrades a la pista de gel i 160 de piscina; una xifra considerable si per exemple es té en compte que durant tota la setmana anterior es van vendre amb 344 entrades de pista de gel i 105 de la piscina. Aquest inici desetmana es mantenen les xifres positives amb un acumulat de dos dies de 119 entrades venudes per a la pista de gel.

El president del Consell d’Administració del Palau de Gel, Jordi Alcobé està satisfet “dels resultats d’aquest cap de setmana i que el Palau torni a ser un motor per a la parròquia. Les dades ens indiquen que anem pel bon camí per ser un referent al país per al turisme familiar”.

L’excel·lent acollida que han mostrat els usuaris, durant aquests dies, també ha esdevingut una bona promoció de les instal·lacions per a properes ocasions. El Palau de Gel d’Andorra espera continuar amb aquesta tendència positiva durant les properes setmanes i s’està treballant per millorar la seva oferta tant per a residents, com per a turistes i visitants.