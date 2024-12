Un expert diu que Andorra mantindrà el control migratori amb l'acord

Andorra la VellaUn dels aspectes més destacats del futur acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea és la gestió de la immigració. Segons l’expert en dret comunitari Joan Ruiz, aquest punt genera algunes preguntes, però també disposa de mecanismes clars per garantir que el país mantingui el control sobre aquesta qüestió essencial.

Ruiz subratlla que l’acord preveu un augment potencial de fins a 1.000 persones addicionals cada any durant un període de deu anys. No obstant això, matisa que aquest increment no implicaria una pèrdua de control, ja que es recullen dos principis fonamentals i un procediment específic per fer front a aquesta situació. Entre aquests principis destaca la consideració de les condicions geogràfiques d’Andorra i la necessitat de preservar l’ordre públic.

A més, l’acord incorpora una clàusula de salvaguarda que permetria canalitzar qualsevol desviament potencial en l’arribada de població. Aquesta clàusula, segons Ruiz, és un element essencial per protegir l’equilibri del país, ja que permetria al comitè mixt establir mesures preventives o correctores quan sigui necessari.

L’expert també emfasitza que el seguiment detallat del procés per part d’aquest comitè mixt serà clau per garantir que es prenguin accions de forma adequada i efectiva, assegurant així que la situació es mantingui sota control.

Finalment, Ruiz insisteix que no hi ha indicis que l’acord pugui posar en risc la capacitat d’Andorra per gestionar la immigració. També destaca que els mecanismes previstos reconeixen plenament les especificitats geogràfiques del país i prioritzen la preservació de l’ordre públic. Així, el marc establert per l’acord asseguraria un equilibri entre l’obertura necessària per a la integració econòmica i la protecció dels interessos nacionals.