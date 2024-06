Experts alerten que l'excés de restriccions als 'vàpers' poden tirar per terra el Pla de Lluita contra el Càncer

Andorra la VellaExperts presents al Fòrum Global sobre Nicotina celebrat la setmana passada a Varsòvia (Polònia) han alertat que l’excés de restriccions sobre els nous productes que contenen nicotina com ‘vapejadors’ o escalfadors de tabac poden tirar per terra el Pla de Lluita contra el Càncer engegat per les autoritats sanitàries de la Unió Europea.

Sota el títol ‘Economia, salut i reducció del dany per tabac’, l’esdeveniment ha aplegat especialistes de tot el món per debatre sobre la indústria de la nicotina i els productes alternatius al tabac tradicional. Considerat un dels fòrums de discussió més rellevants a escala mundial, entre els participants s’hi trobaven científics, metges, reguladors, responsables polítics i representants de la indústria del tabac amb un objectiu comú: explorar i debatre les últimes novetats i avenços en aquest sector.

El Pla de Lluita contra el Càncer de la Unió Europea ha estat un dels principals temes de debat. Entre les principals conclusions, s’assenyala que quan es constitueixi el nou Parlament Europeu la prohibició de productes, la fiscalitat excessiva i l’empaquetat genèric estaran sobre la taula no tan sols per a les cigarretes tradicionals, també per a les alternatives com ‘vàpers’ i altres productes de nicotina dels anomenats de ‘risc modificat’, és a dir, no exempts de risc però a priori menys nocius. Aquest fet, apunten els experts, podria fer que milions de persones retornessin a l’hàbit de fumar.

Clive Bates, doctor expert en polítiques sobre el tabac, ha assegurat que “costa creure que la UE es prengui seriosament la lluita contra el càncer. Si és així, ha de combatre amb més força la cigarreta tradicional.” En aquest sentit, ha afegit que “això requereix posar tots els mitjans possibles per ajudar la gent a deixar de fumar, incloses alternatives com els vàpers, les bosses de nicotina, el tabac per escalfar i l’snus”. Bates ha defensat que “la burocràcia de la UE hauria de reconèixer que les alternatives al tabac convencional representen una oportunitat i no una amenaça”.