Les famílies sense alternativa residencial afectades per les esquerdes deixaran de rebre ajuts

Andorra la VellaQuan el mes de juny acabi, també ho faran les ajudes que el comú d'Andorra la Vella ha estat aportant als veïns afectats per l'edifici amb esquerdes de Santa Coloma. Quatre de les deu famílies encara no tenen una alternativa residencial per a quan aquest moment arribi.

La cònsol menor, Olalla Losada, s'ha mostrat contundent en declaracions a RTVA i confirma que no s'ampliaran els terminis. Ha assegurat que vol que quedi clar "perquè no hi hagi malentesos amb les famílies que encara estan acabant de trobar aquest espai".

Losada confia, això sí, que s'acabi trobant una solució. Algunes d'aquestes famílies ja han fet uns primers contactes i estan a l'espera de veure si els quadra econòmicament.