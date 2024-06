Family Office Exchange apunta que les empreses familiars s'adapten millor als canvis tecnològics i legislatius

Andorra la VellaEn un entorn canviant en què als riscos externs cal afegir els intents i on "tantes coses poden sortir malament" acaba sent "un èxit que les empreses puguin continuar en mans d'una mateixa família" al llarg dels anys.

Així ho considera el director general de FOX (Family Office Exchange), Miguel López de Silanes, que afegeix que, precisament, tres dels grans reptes que les empreses familiars tenen al davant són adaptar-se a un entorn "molt canviant", educar les següents generacions perquè "no vulguin viure dels rèdits" i tenir rendibilitat. Són objectius comuns que comparteixen amb altres empreses, però alguns dels quals són exclusius d'aquest tipus de societats, com el del relleu generacional.

López de Silanes, que participarà al Cicle de l’Empresa Familiar Andorrana que se celebrarà aquest dijous al matí a Anyós, apunta que les empreses tenen com a una de les seves "principals preocupacions" adaptar-se a un entorn en què es donen canvis constants com legislatius o tecnològics i on cal que puguin seguir el ritme necessari d'adaptació. En el cas de les empreses familiars es dona la circumstància que són "més cautes, més conservadores i costa més" que segueixin els canvis, però després es constata que són "més ràpides" en la seva implementació.

Pel que fa al segon dels reptes, ja no es tracta "d'educar la següent generació" perquè siguin "propietaris responsables, involucrats" i, per tant, és necessari que "des de petits se'ls involucri" perquè no caiguin "en el confort o la complaença". A escala mundial, de fet, ja s'està constatant aquest "moviment" a voler preparar bé els fills pel relleu generacional a l'empresa.

Pel que fa al tercer repte, el de la rendibilitat, l'expert assenyala la dificultat de tenir retorns financers i es dona la circumstància que moltes empreses estan "destruint valor".

Però ser una empresa familiar té "avantatges competitius" entre les quals que no hi ha una "desconnexió entre els propietaris i qui gestiona l'empresa". Que hi ha una millor visió a llarg termini, ja que "no hi ha una pressió tan important pels resultats" i que assumeixen menys endeutament. En aquest sentit, l'expert assenyala que els estudis demostren que les empreses familiars tenen avantatges front d'altres i fins i tot ja hi ha exemples de fons d'inversió que inverteixen només en societats familiars.