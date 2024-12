Fase negra a al Port d'Envalira, a Arcalís i al Coll d'Ordino per la neu

Andorra la VellaMobilitat ha informat que s'ha activat la fase negra a la CG2 al Port d'Envalira, a la CG3 per accedir a Arcalís i a la CS-340 al Coll d'Ordino. Segons l'entitat, la fase negra implica risc de quedar-se immobilitzat quan la carretera queda intransitable per la neu. En aquests casos, no s'ha d'abandonar el vehicle, cal economitzar el combustible i, si no es té la certesa de trobar refugi, cal deixar-lo en un lloc on no dificulti la circulació ni l'acció de les màquines llevaneu. Tanmateix, s'ha engegat la fase groga a la CG2 a Canillo, a la CG3 a Sornàs, a la CG4 a Pal i a la CG5 a Arinsal. Aquest protocol implicat l'obligatorietat d'equipaments, siguin cadenes o pneumàtics de neu. També es prohibeix circular per sobre dels 60 km/h o amb motocicletes.