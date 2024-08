FEDA centra la seva estratègia en la descarbonització i augment de la producció pròpia

Andorra la VellaLa directora de Sostenibilitat, Comunicació i Clientela de FEDA, Nerea Moreno, i la responsable de Sostenibilitat, Katia Vilana, han presentat aquest dimarts el nou Pla de Sostenibilitat de FEDA 2024-2027. Es tracta del segon pla de sostenibilitat de la història de la parapública -després del primer elaborat el 2019- però del primer document que ja s'aplica a tot el grup, incloent-hi FEDA Ecoterm, FEDA Solucions i CTRASA. "És un document que estableix els objectius globals del grup amb la finalitat de generar un impacte positiu en el seu entorn, tant en els àmbits ambiental i social, com en el de governança" ha explicat, Moreno.

Tal com ha detallat Moreno, es tracta d'un pla que conté un total de 31 objectius i 86 accions concretes que han de permetre assolir aquests objectius. Accions que van des d'adaptar les comunicacions del grup a ersones amb discapacitat auditiva i visual fins a construir un parc eòlic al Pic de Maià, seguir incrementant la part d'energia renovable importada o incrementar les instal·lacions fotovoltaiques per aprofitar les cobertes dels edificis del grup. "Pel que fa a les xarxes de calor, el nostre compromís va més enllà de l'electricitat. També volem diversificar les fonts d'energia del país i augmentar un 25% els clients connectats a aquestes xarxes de cara al 2027" a apuntat, Moreno, a tall d'exemple, qui també ha apuntat que FEDA també es planteja reduir la bretxa salarial del grup un 10% de cara al 2027. "La satisfacció de la clientela és un indicador clau per a nosaltres, ja que és qui valora el servei que oferim. Actualment, tenim una puntuació de satisfacció molt elevada i volem mantenir aquest nivell" ha afegit, la directora de Sostenibilitat, Comunicació i Clientela de FEDA

Moreno també ha subratllat que aquest pla forma part d'una estratègia molt més àmplia centrada en la descarbonització, amb una visió a llarg termini. "Ja hem recorregut part del camí. Des del 2017, hem passat d'un 34% a un 69% d'electricitat renovable consumida. Al 2030 volem arribar al 100% de l'electricitat importada" ha indicat, Moreno, qui també ha celebrat que s'ha reduït l'emissió de CO2 de 236 g per kilowatt distribuït a 73 g. "És una gran satisfacció, i ens hem compromès a assolir els 0 g de CO2 el 2030" ha insistit. A més, moreno ha recordat que FEDA vol incrementar l'electricitat subministrada als carregadors de vehicles elèctrics i, sobretot, l'energia tèrmica a través de les xarxes de calor. "En definitiva, és un pla ambiciós, però creiem en la transparència. Fer-lo públic referma el nostre compromís" ha assegurat, Moreno.

En resposta a una pregunta de la premsa sobre el nivell de contaminació de CTRASA, Moreno ha precisat que el Centre de Tractament de Residus segueix un full de ruta específic, que es troba definit en el document 'Pla de Reestructuració i Obsolescència'. A més, Moreno ha comentat que, a diferència de l'antic pla de sostenibilitat, que estava més enfocat a nivell intern i en la part operativa del dia a dia, el nou pla recull tota l'estratègia de FEDA relacionada amb la transició energètica.