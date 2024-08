FEDA convida la població a la nova visita nocturna al camí hidroelèctric

Andorra la VellaFEDA Cultura, en el marc de les Nits d’estiu als museus, convida la població a descobrir un element clau de la història del nostre país com és el camí hidroelèctric d’Engolasters, des d’un prisma força diferent del que es pot visitar habitualment. El divendres 23 d’agost, a les 20 hores, es podrà fer el recorregut al voltant del llac d’Engolasters, tot recordant la part més industrial i de producció elèctrica de la infraestructura.

Els visitants, amb la complicitat que atorga estar sota les estrelles, viatjaran fins als anys 30 del segle passat, tot recorrent el camí que van fer aquelles persones per arribar a produir electricitat. Es podrà recórrer la història a través d’espais que normalment estan tancats al públic, com la casa dels guardes, la sala de màquines del funicular o la galeria tècnica de la presa.

Durant aquest viatge també podran entendre com es produeix l’electricitat gràcies a la força de l’aigua, una font renovable que actualment és la principal generadora d’energia elèctrica a escala nacional. FEDA està compromesa amb la divulgació de la història de l’energia al país i amb l’aposta per les renovables, pilar de la transició energètica.

La visita nocturna és gratuïta i cal fer la reserva a fedacultura@feda.ad o al telèfon 739 111. Pel que fa a les diürnes, es poden fer de dimarts a dissabte a les 10, 12, 15 i 17 hores durant els mesos de juliol i agost, mentre que els diumenges es pot visitar a les 10 i a les 12 hores. Les explicacions s’ofereixen en català, castellà, francès i anglès i l’aforament és limitat, per això es recomana fer reserva prèvia per correu electrònic a fedacultura@feda.ad o per telèfon al 739 111. Amb l’entrada al camí hidroelèctric es pot visitar també el MW Museu de l’Electricitat.