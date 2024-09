Felicitació de Sánchez per l'organització dels Mundials de BTT

Andorra la VellaPedro Sánchez ha lloat a les autoritats andorranes per “l’organització” i “la logística” de la Copa del Món de BTT a la Massana. El president espanyol, entrevistat per Andorra Televisió, ha remarcat que la seva estada és “una visita privada i com a diversió”.

Part dels mitjans espanyols continuen l’atac envers Sánchez per passar un cap de setmana de ‘vacances’ quan suposadament hi ha una crisi migratòria a Espanya. I també critiquen la despesa que suposa per a l’estat en temes com el desplaçament d’escortes o el pagament d’un hotel d’alt standing.