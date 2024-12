Ferrariman critica l'actual sistema per a obtenir una llicència de vol

Andorra la VellaL’influencer Xavi Caballol està reiterant durant les darreres setmanes que el recent accident aeri que va patir amb la seva parella li ha canviat la vida, que ha estat una mena d’avís per canviar el seu estil a xarxes i dir adeu al personatge de Ferrariman.

No obstant això, les polèmiques no tenen per què dir adeu. Un exemple és el vídeo que ha penjat Caballol recentment a xarxes, amb la intenció d’advertir sobre els procediments per a obtenir la llicència de vol. Assegura que es requereix una revisió d’aquest sistema, ja que actualment s’aconsegueix “amb únicament 15 hores de vol i rebent una instrucció pèssima del pilot frustrat de torn”.

Caballol remata a continuació assenyalant que, de les seves 40 hores d’instrucció, “35 van ser escoltant com el meu instructor criticava el seu jefe i a tothom mentre jo intentava aprendre a volar”.

L’influencer també té un pal per als instructors del carnet de cotxe, ja que assegura que l’aviació “no és com conduir, que qualsevol que sumi 2+2 ho pot fer”.