Festival d'eSports al Principat amb jocs com Valorant, League of Legends o Brawl Stars

Andorra la VellaEl Principat acull durant els dies 26 i 27 de juliol el eSports City Fest, al Centre de Congressos de la capital. Es tracta d'un festival de gaming que inclou competicions de jocs com League of Legends, Valorant o Brawl Stars. Al recinte també hi haurà una zona de videojocs per a tot el públic, experiències amb realitat virtual i zones on acudiran influencers i creadors de continguts. Tota una festa dels videojocs.

La música serà un altre reclam important, i és que hi haurà concerts de bandes sonores de videojocs, interpretats per la pianista i creadora de contingut asturiana Elesky, una referent en música gamer.