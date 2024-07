Una filla no vol veure el pare i ell demana deixar de pagar la pensió

Andorra la VellaUn pare va demanar judicialment deixar de pagar la pensió que abona a la seva filla perquè la noia ha expressat que no vol tenir cap relació amb el seu progenitor que viu a Espanya. L'home pretenia passar a pagar només un terç de les despeses extraordinàries que pugui tenir la filla. La Justícia li ha denegat la petició en considerar que el pare té bona part de culpa d'aquesta situació.

La sentència recull que en l'origen d'aquest rebuig hi ha "les poques habilitats socials del progenitor ostentin un rol significatiu atès que en definitiva no va mostrar la perseverança necessària per a polir les dificultats que tenia amb la seva filla, ni va adoptar un comportament actiu, encaminat a reforçar el vincle".

La decisió no oblida que la filla no "es troba orfe de tot retret perquè d'ençà de la seva majoria d'edat no ha tingut cap mena de contacte amb el seu pare més que accidental, deixant clarament palès enfront de les psicòlogues que han pogut intervenir que no en volia tenir de cap mena sense que s'albiri que tampoc en desitja de cap mena." Tot i que quan va declarar va dir estar disposada a tenir tracte, el sentit d'aquestes paraules "s'ha de conjuminar amb el context en què intervenia (davant del Batlle coneixedor de la demanda que ens ocupa), el què permet apreciar la manca d'espontaneïtat de tals indicacions, que en tot cas no es veu corroborada per cap mena d'acte positiu ni anterior, ni posterior".

Però la principal culpa és del pare, donat que "els esforços que ha pogut proveir per a tenir contacte amb la menor són irrellevants d'ençà que ella és major d'edat. Així no ha proposat cap mena de trobada, ni tampoc ha mantingut cap mena de contacte personal telefònic, és més s'aprecia de les actuacions practicades que quan ha pogut creuar accidentalment la seva filla en determinat establiment comercial en què aquesta treballà durant l'estiu, optà per marxar immediatament sense dirigir–li ni tan sols la paraula".

Com la causa real de la "manca de relació entre pare i filla, no es pot atribuir exclusivament a la noia sinó als dos, el pare no té dret a deixar de pagar la pensió alimentària".