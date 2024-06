Finalitza la primera jornada de l’Aravell Golf Andorra Open by Creand amb domini francès

Andorra la VellaL’Aravell Golf Andorra Open by Creand ha arrencat aquest dijous a Aravell amb clar accent francès, amb la presència de vuit jugadors francesos copant els primers llocs, i amb dos al liderat, Paul Margolis i Benjamin Kedochim, segon classificat a Roquetas de Mar

Tots dos francesos van signar una destacada primera targeta de 64 cops (-7), obrint un petit forat d’un cop sobre Antoine Santarelli i Baptiste Achard, tercers, amb -6, i un altre grup de quatre golfistes francesos més, Adrien Bonnet, Theo Boulet, guanyador la setmana passada a la Mirabelle d’Or, Franck Medale, i l’amateur Nathan Legendre (-4).

Entre aquest clar accent francès es van colar els primers espanyols a la classificació, el gallec Anton Vázquez Muinos i Asier Aguirre, tots dos amb una targeta de 68 impactes (-4).

Váquez, de 33 anys, ve d’aconseguir el maig passat un segon lloc al PGA d’Espanya a Còrdova i situar-se a la part alta del rànquing el primer any com a professional. Sens dubte, un destacat paper en la seva presència a l’Alps Tour on aconseguia un significatiu novè lloc final a l’últim torneig de l’Alps, l’Open de la Mirabelle, ocupant el lloc 59è al rànquing de l’Alps Tour.

Per la seva banda, Asier Aguirre coneix bé el camp lleidatà perquè a l’edició del 2023 va aconseguir un destacat tercer lloc. El de Zuasti lliurava una última targeta de 66 cops per ficar-se entre els millors, i en aquesta edició ja està donant ‘guerra’ des del primer dia.

Per darrere a la classificació, Jose Manuel Pardo finalitzava onzè (-3) mentre Manuel Ballesteros completava la jornada amb -2 al lloc dinovè. L’andorrà Kevin Esteve, un habitual al torneig a Aravell, tancava la primera volta amb 70 impactes (-1) al lloc 27è, igual que el lleidatà Alex Esmatges, Victor Jiménez, Hugo Espósito, Victor García Broto, guanyador de la Grand Finale de 2021, i Sigot López.

La jornada de tarda es va complicar una mica en bufar un vent més intens, i molts jugadors van haver de conformar-se amb voltes per sobre del par com els experimentats Alvaro Velasco (+1), Pep Angles (+2) i Emilio Cuartero (+3).

El torneig es disputa a un total de 54 forats i es farà un tall després de la disputa de les dues primeres jornades i on entraran els 40 millors i empatats. En cas que hi hagi empat final després dels 54 forats, es jugarà un desempat a mort sobtada per determinar el campió.