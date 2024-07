Fins a 21.000 euros en subvencions a projectes adreçats o impulsats per joves

Andorra la VellaEl Govern ha aprovat l’atorgament de les subvencions a projectes adreçats o impulsats per joves per a l’any 2024. La finalitat d’aquestes subvencions és la promoció de l’associacionisme juvenil, l’emprenedoria i el suport a projectes que siguin d’especial interès per a la joventut o impulsats per persones joves. Enguany s’han atorgat un total de 20.912,34 euros, repartits entre els projectes de l’associació Projecte Vida, el Fòrum Nacional de la Joventut, el Canòlich Music Festival, la Colla Castellera d’Andorra i la Creu Roja Andorrana.

Entrant al detall, l’associació Projecte Vida ha rebut 1.614,94 euros i 2.333,08 euros per a l’organització dels projectes 'Cicle de prevenció d’addiccions: factors de risc i protecció d’addiccions' i 'Una nova sexualitat per al segle XXI', respectivament. A la Colla Castellera se’ls ha atorgat 2.105,62 euros pel projecte 'Taller casteller pel jovent dels Punts Joves d’Andorra' i el Canòlich Music Festival ha rebut 6.221,94 euros en la que serà l’onzena edició del festival de música cristiana, que tindrà lloc a la parròquia laurediana.

D’altra banda, el Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra ha rebut 4.479,66 euros per a l’organització del projecte 'Protagonistes' per la promoció de l’empoderament i l’activisme juvenil, i, per acabar, a la Creu Roja Andorrana se’ls hi atorga 4.157,10 euros pel projecte 'RollingAnd', un servei que pretén oferir informació, prevenció i reduir els riscos i danys associats al consum de substàncies en espais d’oci nocturn.