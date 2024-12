Fins a 30 nous sanitaris arribaran amb l'ampliació de l'hospital

Andorra la VellaL'hospital de Meritxell ampliarà el seu espai on ara hi ha un aparcament a l'avinguda Fiter i Rosell. Una operació que, tal com explica la directora del SAAS Meritxell Cosan a RTVA, requerirà quatre o cinc anys per fer-se realitat i costarà al voltant dels 60 milions d'euros.

Les àrees més tensionades de l'hospital a causa de la manca d'espai, com són les Urgències i l'hospital de dia, hauran de conviure amb la situació actual durant els cinc anys que durin les obres.

Pel que fa a la demanda de personal que suposarà l'ampliació de l'hospital, Cosan exposa que no requerirà un augment significatiu. Més concretament, preveu que seran necessàries una trentena de contractacions.

Es preveu que l'ampliació estigui connectada físicament amb l'edifici actual. A la planta zero es mantindrien les urgències, i la nova menys 1 estaria dedicada completament a l'hospital de dia. L'espai que ocupa actualment, passaria a ser per radiologia, mentre que a la menys 2 hi haurà l'UCI i el bloc quirúrgic.