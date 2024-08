Fins a 400 temporers argentins de la temporada d'estiu voldrien continuar al Principat

Andorra la VellaDels temporers d'aquest any, gairebé la meitat han estat argentin s i un 20% colombians. Aquests són els països més habituals en l'origen dels treballadors de temporada. El president de l'Associació d'Argentins a Andorra, Marcelo Ponce, hi ha entre 300 i 400 temporers argentins que voldrien quedar-se a Andorra. La legislació, però ja no permet encavalcar temporades després que aquesta decisió governamental provoqués que la població resident es disparés. Segons ha explicat Ponce, en declaracions a ATV després de la trobada que ha mantingut amb representants d'Interior, “hi ha moltíssims treballadors de temporada que volen continuar i quedar-se per la temporada d’hivern, però la llei no ho permet així que han d’estar fora 5 mesos com a mínim. Si volen accedir a una quota general, podran entrar-hi sempre que compleixin amb els requisits i la documentació”.

Un altre tema important és el reagrupament familiar dels residents argentins. Les condicions per al reagrupament s'han convertit en més exigent per evitar una llau d'arribades que torni a disparar la població resident. Per a Ponce s'ha de ser empàtic amb els treballadors immigrants que volen portar la seva família al Principat. "No és (un enduriment) perquè sí, entenem que el problema més important és el de l'habitatge, però també hem demanat que s'assumeixi de la manera més humana i empàtica possible, pensant en el millor per les famílies perquè el que vol instal·lar-se, millorar i evolucionar com a treballador, necessita indispensablement la seva família."