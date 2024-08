Fins a 58 milions d'euros a retornar dels crèdits tous

Andorra la VellaL’import total a retornar dels crèdits tous que el Govern va concedir durant la pandèmia del SARS-CoV-2 ascendeix fins als 58 milions d’euros. Així ho detalla el ministre de Finances, Ramon Lladós, en resposta a les preguntes formulades pel conseller general del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere Baró. Segons explica Lladós, en el procés de posada en marxa del programa d’avals i en el marc de les mesures dissenyades per fer front a la crisi provocada per la pandèmia, ja es va estimar “una ràtio d’impagament del 18% dels crèdits avalats”. Aquesta ràtio corresponia a l’estimació de préstecs impagats d’acord amb les ràtios de morositat més altes d’Espanya per a programes similars.

El titular de Finances també posa en relleu que fins a l’actualitat s’han executat 138 avals per un import total de 4.150.860,39 euros. Aquests 138 avals corresponen a 112 procediments d’execució, ja que a algunes de les societats i negocis se’ls va concedir més d’un crèdit tou. D’aquest total executat, s’ha retornat un import de 323.843,92 euros. Per tant, l’import pendent de retornar –o recuperar per part del Govern– dels avals executats és de 3,83 milions d’euros. En aquest sentit, per als que no han estat retornats, “s’han iniciat les corresponents reclamacions dels deutes tant a la Batllia com davant del saig”.

D’altra banda, Lladós assenyala que tenint en compte l’import total executat pendent de recuperar de 3,83 milions d’euros (4,15 milions d’euros menys 0,32 milions d’euros) respecte a l’import total avalat de 154 milions d’euros, el percentatge o l’índex de morositat real dels préstecs avalats se situaria en un 2,5%. Per tant, l’índex de morositat “se situa per sota de l’estimació inicial, la qual es va efectuar l’any 2020 d’acord amb diferents escenaris de caiguda i recuperació després de l’impacte de la crisi de la Covid, en funció de les expectatives i les previsions efectuades en aquell moment”.