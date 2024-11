Forat legal per estalviar-se impostos amb la compra de vehicles de luxe a Andorra

Andorra la VellaDiferents negocis del Principat han trobat un filó amb la venda de cotxes d'alta gamma a francesos. S'ofereix tot el servei. S'obre una societat a nom del no resident i es compra i es matricula el cotxe a nom d'aquesta societat. L'estalvi de diners multiplica per molt el cost de la societat (uns 6.000 euros), que no té activitat, quan es compra el primer cotxe.

Recentment, les autoritats franceses van mostrar el seu enfadament amb el que està passant pels nombrosos casos de multes per excés de velocitat a francesos que porten cotxes de luxe amb matrícula del Principat. Si es compra un segon cotxe, l'estalvi ja és total. Responsables francesos van fer públic que han detectat un ciutadà francès que s'ha creat una 'scuderia' de Porsches.

Estalvi de prop de 100.000 euros

En un vehicle per sobre dels 300.000 euros l'estalvi és de prop de 100.000 euros. Els negocis que s'hi dediquen ho especifiquen clarament. Analitzem un Ferrari. El preu de cost és el mateix: 225.000 euros. A Andorra l'IGI seria de 10.125. I cal afegir menys de mil euros entre tràmits administratius i les plaques de matrícula. Total: 236.000 euros amb matrícula del Principat.

En cas de fer-se a França cal afegir als 225.000 euros de cost més de 100.000 euros. El TVA són 45.000, més 60.000 de taxa de CO₂ i 6.000 d'impost regional. Total: 332.500 euros amb matrícula francesa.

Estalvi: 95.683 euros d'on cal treure els 6.000 de la societat. Arrodonint: 90.000. I a partir del segon cotxe ja no cal afegir els 6.000 euros.

Els negocis s'encarreguen de tota la tramitació, tant de la societat com de la matriculació del vehicle. I recorden que aquest forma "d'estalviar-se el TVA i la taxa de carboni". I afegeixen que el mateix tipus de 'forat legal' permet que es pugui posar a nom de la societat andorrana, i matricular, "tot tipus de vehicles com automòbils, motos o vaixells)".

Lors de la création de votre société en Andorre (sans nécessairement être résident dans le pays), vous accédez à une multitude d’avantages. Le premier concerne l’achat de véhicule par votre société. La notion de véhicule de société n’existe pas en Andorre, votre société peut acheter tous types de véhicules (auto, moto, bateau).

Vous pourrez acquérir des véhicules haut de gamme sans TVA, sans taxe carbone et avec une carte jaune (équivalent carte grise) et l’immatriculation entre 150€ et 250€ peu importe la puissance fiscale.