Forcen la porta d'una cafeteria de l'avinguda Carlemany i roben els diners de la caixa

Andorra la VellaaEls propietaris d’una cafeteria de l’Avinguda Carlemany d’Escaldes han avisat aquest matí a la policia perquè s’han trobat forçada la porta de l’establiment. Han constatat que els lladres s’han emportat el fons de comerç que hi havia a la caixa registradora, sense que encara hagi transcendit quina és la quantitat.

Segons fonts properes al cas, el furt amb força s’hauria produït aquesta matinada a una hora indeterminada amb un plus de risc perquè l’Avinguda Carlemany és un dels llocs on més probabilitat hi ha de passar gent, ni que sigui de matinada, i patrulles policials. S’està fent una investigació dels fets en recerca d’indicis que permetin establir, amb anàlisis de càmeres de videovigilància dels carrers, qui ha o han estat l’autor o autors del delicte.