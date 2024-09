Fracàs de la jornada de Ceuta per captar youtubers del Principat

Andorra la VellaCeuta s’havia proposat ser la ‘nova Andorra’ i atreure una part dels creadors de contingut espanyols que viuen al Principat. Amb aquest objectiu van organitzar unes jornades amb les despeses pagades perquè els streamers coneguessin els avantatges de traslladar-se a la ciutat africana. El principal atractiu és l’avantatge fiscal que és menys de la meitat que la mitjana espanyola. Les jornades es van iniciar ahir a l’Hotel Parador la Muralla.

El balanç ha estat molt decebedor. Només s’han presentat una vintena de persones, la majoria no eren youtubers sinó mànagers, gent vinculada a Onlyfans o algun personatge conegut com el Pequeño Nicolás. De l’intent de captació de yotubers del Principat només se’n van presentar dos, segons els mitjans de la ciutat autònoma, i no dels més coneguts. Es tracta de Jonatan Pencos, conegut com a Widler i un dels dos integrants del duet Broo’s TV que no ha estat especificat ni surt la seva foto. Aquests últims són coneguts per fer bromes al carrer per la costa catalana que posteriorment publiquen en les xarxes socials i la seva web.

Hi havia algun altre resident a Andorra, però d’altres camps. Per exemple, Àlex González, que s’identificava com a resident al Principat i agent d’Onlyfans, o ‘Carlos’ (no diu el cognom) que es dedica a gestionar negocis d’influencers i també viu a Andorra.