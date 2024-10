França embargarà multes pendents dels conductors andorrans

Andorra la VellaEls conductors andorrans hauran de pagar totes les multes que els hi siguin imposades a França. Aquest serà el resultat del conveni que estan tancant els governs dels dos països. S'aplicarà de forma recíproca. Quan un conductor andorrà cometi una infracció a França i no se li hagi pogut cobrar, com per exemple una multa de radar per excés de velocitat, es trametrà a Andorra perquè a través del número de matrícula es pugui identificar l'infractor i obligar-lo a pagar.

La ministra d'Afers Exteriors Imma Tor ha destacat avui en compareixença parlamentària que encara no hi ha una data definitiva per a l'entrada en vigor d'aquest acord. "Vam traslladar una proposta a França (amb canvis en el redactat del text) i encara estem esperant que ens contestin", ha comentat. Per aquest motiu "no es pot saber encara quan podrà començar a aplicar-se".

L'acord amb França és un primer pas per a normalitzar el fet que els conductors d'Andorra que cometin infraccions als països veïns no quedin impunes. En el futur la intenció és un acord similar amb Espanya. Al mateix temps s'aplicarà el mateix criteri per als francesos i espanyols que vinguin a Andorra i siguin multat. Actualment, com a la inversa, tampoc se'ls hi poden cobrar les sancions.