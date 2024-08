França engega més controls de motos a l'RN20

Andorra la VellaEls gendarmes francesos han engegat des de fa setmanes una campanya de control a les motos que venen i van d'Andorra, especialment els caps de setmana. El motiu: els vuit morts que hi ha hagut a l'RN20 en el que portem de 2024. Gairebé la meitat dels morts des del 2019 són motoristes quan són una minoria de conductors respecte als que van en cotxe. Coincidint amb la campanya, els gendarmes han fet públic que hi ha "22 cops més de possibilitat de tenir un accident mortal en moto que en cotxe", segons ha explicat la sotsprefecta de l'Arieja DelphineLemaire.

La Prefectura està molt preocupada per les xifres. Els vuit morts del 2024 ja igualen les xifres de tot el 2023 i queda un terç de l'any encara. I tenint en compte que l'any passat el nombre d'accidents ja va ser un 50% al del 2022. DominiqueNicolas, comandant de l'escadrondépartemental de sécuritéroutière, destaca l'alt risc per a les motos a l'RN20, ja que "quan hi ha un avançament per damunt de la línia continua el xoc és frontal" i la possibilitat de mort del motorista és molt alta. L'RN20 és una ruta d'alt risc "on la gent circula molt de pressa". En els controls que s'han fet als motoristes, s'han imposat 32 sancions per avançar en línia contínua i un d'ells estava sota els efectes dels estupefaents.