França insisteix que només es poden entrar fins a quatre cartons de tabac des d'Espanya

4 cartouches, soit 400 cigarettes

400 cigarillos de 3 grammes/unité

200 cigares

1 kg de tabac à rouler

Aquest és el límit de tabac que els ciutadans francesos podran entrar al seu país d’origen provinents d’un altre estat de la Unió Europea. El Govern francès ha hagut de fer una nota explicativa perquè des de la decisió del Consell d’Estat de declarar il·legal el límit d’un cartó s’havia entrat en una espiral de descontrol. Quan es va eliminar el criteri d’un sol cartó per portar des d’un país de la UE es va passar a una certa impunitat on no hi havia un límit establert. Al març es va aprovar un decret on es fixava que eren quatre cartons, però els mitjans de comunicació van ajudar a donar la sensació de ‘barra lliure’ i s’ha estat entrant molt més tabac del que corresponia.

Aquest ‘descontrol’ va disparar les compres de tabac de francesos a Espanya ja que el diferencial de preu és més del doble. De 5 euros a 12 L’executiu francès ha fet públic el detall del decret on detalla que només podran ser quatre cartons amb la resta de limitacions per altres productes del tabac. El límit de quatre cartons se situa en el nivell general dels països de la Unió Europea.

La definició d’un límit és una bona notícia per al comerç andorrà perquè des del Principat es poden entrar dos cartons només, però la diferència econòmica és més gran. La ‘barra lliure’ amb Espanya comportava que els francesos entraven molts cartons i per tant aconseguien un estalvi global més en el viatge respecte als dos que podien portar des d’Andorra.