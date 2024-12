Com fer front als canvis en el cos de la dona a partir dels 40

Andorra la VellaA partir dels 40 tot canvia en el cos de la dona a nivell hormonal, ja que comença a viure la perimenopausa i la menopausa. Precisament per poder fer front a aquests canvis i arribar “al demà amb la millor qualitat de vida possible”, l’entrenadora personal holística Elena Navarro defensa quatre blocs que cal tenir en compte: alimentació saludable, esport, gestió de l’estrès i un descans millor i l’eliminació dels productes tòxics.

Amb el títol ‘La importància de cuidar-se a partir dels 40’ Navarro oferirà el dimarts 10 a les 19.30 hores una xerrada a l’hotel Roc Blanc en el marc de l’Speakers’Corner en què incidirà en aquests quatre blocs. Així, pel que fa a l’alimentació saludable, fa una crida a eliminar tot el que siguin ultraprocessats, precuinats o sucres i apostar per “cuinar cada dia el que et menjaràs”. Pel que fa a l’esport, recomana entrenament de força per evitar la pèrdua de massa muscular o prevenir malalties com l’osteoporosi. En aquest sentit, creu que cal trencar “el mite” al voltant de l’entrenament de la força entre les dones, ja que sovint es pensa que “es posaran massa fortes” i no és cert. En aquest sentit, apel·la a perdre la por a “aixecar pesos”.

L’estrès

Pel que fa a l’estrès, manifesta que les dones “tenen moltes coses a sobre” i que han de fer front a un moment en què cada vegada se’ls exigeix més i viuen en un “ritme superaccelerat”. Això fa per exemple dones de 35 anys comencin a patir símptomes de la perimenopausa com fogots o insomni. A més, recorda que l’estrès està relacionat amb problemes com el sobrepès o la diabetis. I com es treballa aquest estrès? Doncs Navarro destaca que un bon aliat és l’esport i subratlla que tots els pilars que ella defensa són una mena de “peix que es mossega la cua”, ja que si fas esport baixarà el nivell d’estrès, dormiràs millor i tindràs millors nivells d’energia.

En cas que no es tingui molt de temps per fer esport, l’entrenadora persona holística recomana “dedicar-se una estona de respiració conscient” o optar pels olis essencials i el contacte amb la natura. I pel que fa al darrer dels blocs, l’eliminació de productes tòxics, l’experta manifesta que tenim alternatives naturals als productes que fem servir habitualment per a la nostra higiene personal o la de la llar. Així, advoca per fugir dels plàstics i optar per aquests productes més naturals.

Tot i que la ponència està molt centrada en les dones a partir dels 40 anys, Navarro destaca que cal prendre mesures abans per començar ja a fer prevenció i anar adquirint bons hàbits.