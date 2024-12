Un funcionari denuncia assetjament mentre és investigat per mal comportament

Andorra la VellaGovern va obrir un procediment disciplinari a un funcionari adscrit del Servei Especialitzat d'Acolliment Familiar (SEAF) pels conflictes amb altres professionals de l'àrea. S'investigava si s'havia de fer un expedient disciplinari pels enfrontaments de l'afectat amb altres funcionaris.

La cap d'àrea retreia al funcionari que no complia amb les seves obligacions com "tenir al dia els seguiments dels expedients, la realització d'informes o estructurar i prioritzar la intervenció". Les nombroses discrepàncies van portar l'empleat a denunciar que estava "patint una situació d'assetjament laboral per part de la cap d'àrea".

No només tenia un enfrontament amb la cap d'àrea sinó que mantenia "discrepàncies tècniques i manques de consens en els acords amb professional d'altres serveis vinculats als expedients d'acolliment, més concretament a diferents professionals del Servei Especialitzat d'Atenció a la Infància i Adolescència, del Servei d'Acompanyament Familiar, del Servei de Trobada familiar i del Centre Residencial d'Acció Educativa la Gavernera".

Arriba tard o no es presenta

Entre els retrets al funcionari hi ha insuficient "la gestió de la seva agenda de treball, s'exposa nombroses ocasions en les quals arriba tard o fins i tot no arriba a reunions, amb membres de l'equip o del ministeri, a formacions i fins i tot a trobades amb famílies d'acollida". Les dificultats per treballar en equip amb altres professionals de diferents serveis hauria propiciat malestar".

Totes les professionals del Servei van demanar "poder-se reunir amb la direcció, exposant una situació de sobrecàrrega emocional vinculada a la difícil relació professional que mantenien" amb aquest empleat públic.

La direcció va decidir traslladar-lo temporalment “a les dependències del Servei de Trobada Familiar, durant la instrucció de l’expedient disciplinari i fins a la resolució".

L’adopció d’aquesta mesura cautelar es va justificar “atesa la gravetat dels fets que s’investiguen i l’afectació directa envers terceres persones del seu entorn de treball” així com per “assegurar l’eficàcia de la instrucció i de la mateixa resolució".

El funcionari va recórrer contra aquesta decisió, però ha estat validada per la Justícia. S'oposava tant a l'expedient i la recusació de la persona que ha de fer l'informe. Se'l commina a què recorri si finalment li obren un expedient disciplinari amb conseqüències sobre el seu lloc de treball.